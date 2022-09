Stiri pe aceeasi tema

- Conducand fara drept, a transmis datele unei alte persoane pentru a incerca sa scape In noaptea de 17 spre 18 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Rutier Campulung au depistat un barbat de 28 de ani, din Stoenești, care conducea un autoturism pe raza localitații de domiciliu, avand dreptul…

- Autoritatea de reglementare a confidentialitatii datelor din Irlanda a decis sa aplice o amenda record de 405 milioane de euro (402 milioane de dolari) retelei de socializare Instagram, in urma unei investigatii privind gestionarea datelor despre copii, a declarat un purtator de cuvant al institutiei,…

- Datele rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, transmite Agerpres. Conform datelor obținute, romanii au cheltuit in medie 540 lei pentru fiecare copil cu pregatirile pentru inceperea noului an școlar. Cei mai multi dintre respondenti (33,23%) au…

- Ploile musonice ce s-au abatut incepand din luna iunie asupra Pakistanului au provocat moartea a 1033 de persoane, confirma ultimul bilanț dat publicitații duminica, 28 august de catre Autoritatea naționala pentru gestionarea catastrofelor, citata de agențiile internaționale de presa. Numai in ultimele…

- In primele șapte luni ale anului, peste 9500 de șoferi au fost documentați de oamenii legii pentru stationarea sau parcarea in locuri interzise, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Оfițerul de presa al Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP), Natalia Golovco, a menționat ca stationarea…

- Peste 120 de cetateni straini cu sedere ilegala au fost descoperiti, in ultima saptamana, de politistii Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Potrivit unui comunicat al IGI transmis, luni, AGERPRES , in ultima saptamana, politistii de imigrari au efectuat 667 de actiuni, controale si verificari…

- In timpul patrularilor, polițiștii locali sunt cu ochii și pe cei care nu respecta curațenia și arunca pe jos resturi, cum ar fi chiștoace de țigari, ambalaje, coji de semințe, PET-uri etc.