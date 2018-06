Stiri pe aceeasi tema

- Vodafone a incheiat un acord cu Telekom Romania pentru servicii wholesale, pe baza caruia Vodafone va putea lansa servicii de internet fix și TV, folosind rețeaua de fibra optica a Telekom Romania din zonele urbane. Acordul va permite Telekom sa iși exploateze mai bine infrastructura fixa. „Acest acord…

- Vodafone România anunța indicatorii financiari principali pentru anul fiscal încheiat la 31 martie 2018, potrivit rezultatelor raportate astazi de Vodafone Group Plc. Veniturile din servicii raportate pentru întreg anul fiscal 2017-2018 au ajuns la 723,6 milioane de euro,…

- CEO-ul grupului Vodafone, Vittorio Colao, si-a anuntat plecarea din functie dupa un deceniu la conducerea companiei, iar actiunile au atins minimul ultimelor 3 luni, potrivit Bloomberg. Colao, 56 ani, va parasi al doilea cel mai mare operator de telefonie mobila din lume in luna octombrie,…

- Vodafone Group Plc a semnat un acord pentru preluarea operațiunilor Liberty Global din Romania, Germania, Republica Ceha și Ungaria, in urma unei tranzacții cu o valoare totala de 18,4 miliarde de euro, ce face parte din strategia companiei de a investi semnificativ in convergența in țarile din Europa…

- Achizitia operatiunilor UPC va intari pozitia Vodafone pe piata din Romania si va duce la o crestere a investitiilor pe piata din care vor avea de castigat si clientii si economia Romaniei, a declarat Murielle Lorilloux, CEO al Vodafone Romania. „Aceasta achizitie va duce la transformari semnificative…

- Telekom Banking anunța lansarea serviciului de finanțare cu plata în rate a telefoanelor mobile achiziționate de clienți persoane fizice din magazinele Telekom Romania, la nivel național. Astfel, oricine este interesat de achiziționarea unui telefon, împreuna cu un abonament…