”Compania a inregistrat venituri din servicii de 764 milioane euro. Comparativ cu anul financiar trecut, veniturile din servicii in baza organica au inregistrat o scadere de 0,1%”, transmite Vodafone Romania, anuntand principalii indicatori financiari pentru anul fiscal incheiat la 31 martie 2022. Baza de clienti a Vodafone Romania a ajuns la 11,1 milioane la 31 martie 2022 si include clientii serviciilor mobile si fixe, precum si ai solutiilor IoT. “In ultimul an financiar am continuat sa ne concentram pe asigurarea unei conectivitati fiabile atat pentru zonele rurale, cat si pentru cele urbane,…