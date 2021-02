Vodafone lansează primul abonament complet digital. Flex oferă acces la conectivitate 5G In vremuri pandemice, doar rețelele ne mai țin conectați, Vodafone, fiind printre companiile cu un rol important in acest sens. Vodafone Flex inoveaza serviciile de comunicații mobile prin introducerea primului abonament complet digital de pe piața ce ofera 100% flexibilitate, dar și posibilitatea utilizatorilor de a-și modifica beneficiile oricand doresc, chiar și saptamanal, in funcție de nevoile curente și fara perioada contractuala. Clienții care nu iși vor putea plati abonamentul intr-o anumita luna vor putea continua sa primeasca apeluri pe parcursul unei perioade de grație fara a fi deconectați.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

