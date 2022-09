Stiri pe aceeasi tema

- Veste buna pentru romanii care dețin centrala pe gaz atat la casa, cat și la bloc. Aceștia pot consuma cat vor deoarece prețul este de 0,31 de bani. Virgil Popescu, ministrul Energiei, a marturisit ca va fi o iarna destul de complicata pentru Europa in privința alimentarii cu gaze, dar susține ca Romania…

- ”In mod extrem de clar, Rusia foloseste gazul ca arma de razboi si trebuie sa ne pregatim pentru cel mai rau caz de intrerupere completa a aprovizionarii”, a declarat ministrul francez pentru Tranzitia Energetica, Agnes Pannier-Runacher, la radioul France Inter. Ea a facut aceste declaratii dupa ce…

- USR va depune moțiune simpla impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu (PNL), in prima zi a sesiunii parlamentare, a anunțat marți președintele USR, Catalin Drula. El a facut apel la PSD sa voteze moțiunea impotriva liberalului Virgil Popescu. USR il acuza pe Virgil Popescu ca, prin masurile luate…

- „Romanii nu pot duce la nesfarsit povara incompetentei lui Virgil Popescu! Virgil Popescu, ministrul Energiei, este total lipsit de idei referitor la ce masuri ar trebui luate pentru a compensa cresterile de preturi la energie electrica, gaze naturale si combustibil. PSD a propus inca de anul trecut…

- ”Am avut alt program in cursul zilei de ieri dar am inteles ca a fost domnul ministru al Apararii”, a spus Marcel Ciolacu, despre absenta de la ceremoniile din Portul Constanta, dedicate Zilei Marinei Romane. Liderul PSD a aratat ca ”este o speculatie si nu are niciun fond”. Intrebat daca sunt tensiuni…

- Lansat in 2012, patru ani mai tarziu decat App Store, Google Play Store implineste 10 ani de cand ofera, sub o forma sau alta, acces la continut digital pentru smartphone-urile cu Android. Cunoscut la inceput drept Android Market, magazinul digital al celor de la Google vindea mult mai multe produse…

- Cristian Boureanu are de platit despagubiri uriașe unei firme de asigurari care l-a dat in judecata ca urmare a accidentului pe care fostul politician l-a provocat cu un ATV pe care l-a condus sub influența alcoolului, pe plaja. Instanța il obliga pe Boureanu sa plateasca 63.000 de lei dupa ce a plecat…

- Guvernul grec a anuntat luni ca va oferi gospodariilor subventii, pentru a le ajuta sa isi inlocuiasca vechile frigidere si aparate de aer conditionat cu unele noi si mai eficiente din punct de vedere energetic, in ideea de a-si reduce astfel facturile la curent, transmite Reuters. La fel ca multe alte…