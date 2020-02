Vodafone elimina echipamentele Huawei din retelele sale din Europa

Stiri pe aceeasi tema

- Fabrica de asamblare a avioanelor pe care Airbus o detine in China va ramane inchisa cel putin pana pe 10 februarie, ca urmare a recomandarilor autoritatilor din aceasta tara pentru a frana raspandirea epidemiei de coronavirus, a anuntat miercuri grupul european, citat de agentia EFE. Intr-un…

- Compania Vodafone vrea sa elimine tehnologia și echipamentele Huawei din rețelele sale de telefonie mobila din Europa, transmite Reuters. Potrivit Reuters, principalul motiv pentru care Vodafone va scoate tehnologia Huawei din rețelele sale de baza de telefonie mobila este decizia Marii Britanii de…

- Institutul de cercetare economica Ifo va anunta luni ca Germania a inregistrat si in 2019 cel mai ridicat excedent de cont curent la nivel global, in pofida escaladarii tensiunilor comerciale, o estimare care va relua criticile la adresa politicilor fiscale ale Guvernului de la Berlin, transmite Reuters.…

- Grupul francez de telefonie Orange a anuntat vineri ca a ales companiile europene Nokia si Ericsson in calitate de furnizori de echipamente pentru dezvoltarea unei retele de telefonie mobila 5G in Franta, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Nokia si Ericsson vor furniza produsele si serviciile…

- Boris Johnson vrea sa recurga la amenintarea impunerii unor suprataxe mari in negocierile comerciale cu Uniunea Europeana (UE), Statele Unite si alte tari, cu scopul de a exercita presiuni asupra acestora sa incheie acorduri cu Marea Britanie. Potrivit The Times, citat de Reuters, liderul…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Aluminiul este unul dintre metalele pe care le intalnim la tot pasul, de la dozele de bere la liniile electrice si la smartphone-uri si, in ciuda acestui lucru, rareori ne gandim la cum a ajuns el sa faca parte din viata noastra. Iata ca productia aluminiului este un proces intensiv din punctul…

- Autoritatile pentru concurenta din Uniunea Europeana investigheaza modul in care Google colecteaza datele clientior sai, ceea ce sugereaza ca operatorul celui mai popular motor de cautare pe internet din lume ramane in atentia Comisiei Europene in pofida amenzilor uriase pe care le-a aplicat companiei…