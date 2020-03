Stiri pe aceeasi tema

- Baneasa Shopping City iși intrerupe activitatea in perioada 23 martie – 16 aprilie 2020 pentru a-și proteja atat clienții și retailerii precum și angajații. Centrul comercial considera ca este de datoria sa sa protejeze comunitatea, clienții, retailerii precum și angajații care iși desfașoara activitatea…

- Instagram, platforma de socializare online cunoscuta mai degraba pentru selfie-uri si fotografii din vacante, ar putea oferi indicii despre pandemia de COVID-19, anunța MEDIAFAX.In timp ce guverne si angajati din sanatate publica de pe Glob incearca sa depisteze suspectii cu coronavirus, Instagram…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca mai multe state europene au adoptat masuri exceptionale pentru a limita raspandirea infectiei cu COVID-19, cu impact asupra liberei circulatii a persoanelor si a bunurilor/marfurilor.

- Ce masuri a luat Kaufland, pentru a limita raspandirea coronavirusului. Ce se intampla in fiecare magazin al lanțului de retail Kaufland Romania a instituit masuri suplimentare de igiena, dezinfecție și prevenție in magazine și in sedii, pentru a spori siguranța clienților și a angajaților, a anunțat…

- Ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu, a anuntat ca autoritatile de la Chisinau au luat decizia de a sista toate manifestarile in masa petru a evita raspandirea coronavirusului. Ministra a precizat ca decizia respectivaa fost coordonata cu reprezentantii Organizatiei…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat le-a recomandat, duminica, romanilor sa evite calatoriile in zonele afectate de infectia cu coronavirus, dar si deplasarile din zonele cu probleme catre Romania.

- Uniunea Europeana a cerut miercuri statelor membre sa-si coordoneze raspunsurile la raspandirea coronavirusului si sa evite abordarile divergente, transmit Reuters si AFP. 'Toate statele membre trebuie sa ne informeze despre planurile lor de pregatire', a spus comisarul european pentru sanatate,…

- Epidemia provocata de coronavirusul din China care a dus la moartea a peste 550 de oameni a afectat mai multe evenimente sportive internationale, noteaza Reuters, care prezinta o lista a competitiilor afectate.