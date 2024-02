Stiri pe aceeasi tema

- A patra ediție a conferinței The Economist Impact - Romanian Business & Investment Roundtable are loc pe 3 și 4 aprilie in București, fiind una dintre cele mai importante dezbateri despre perspectivele de dezvoltare ale Romaniei. Martin Schulz, Guy Verhofstadt, Sir David King vor fi in dialog,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European, ca ne confruntam cu o erodare a valorilor la nivelul Uniunii Europene, ceea ce alimenteaza perceptia de declin pe care unii o au despre Europa sau, cel putin, despre rolul de lider si rolul global al Europei, si de aceea,…

- Am elogiat programul guvernului Olaf Scholz la instalare, considerand ca el reprezinta o consolidare a Germaniei, in continuarea celui mai lung cancelariat din istoria postbelica, cel al Angelei Merkel (A. Marga, Ordinea viitoare a lumii, 2023). Am avut in vedere democrația funcționala, capacitatea…

- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis despre functia de presedinte al Consiliului European, Ciolacu susținand ca este o sansa reala care ar putea reveni Romaniei, pentru ca avem un culoar bun, iar Iohannis ar putea prelua aceasta pozitie in luna mai. Premierul a mai aratat…

- In deceniile care au trecut de la sfarșitul Razboiului Rece, armatele slabite ale Europei au fost tolerate de guvernele occidentale pentru ca America era mereu acolo, cu a sa capacitate militara vasta, pregatita sa apere batranul continent de orice amenințare – investițiile americane in aparare au reprezentat…