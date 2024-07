Grupul britanic de telefonie Vodafone a anuntat, luni, ca a vandut un nou pachet de 10% din actiunile pe care le detine la Vantage Towers, divizia de turnuri de telefonie mobila. Astfel, participatia sa la aceasta divizie a ajuns pana la nivelul convenit cu investitorii din infrastructura. Vantage Towers are un portofoliu de aproximativ 83.000 […] The post Vodafone a vandut din acțiunile sale la Vantage Towers appeared first on Puterea.ro .