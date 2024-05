Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Cristea (55 de ani) este taximetrist inca din anii ‘90. „Inainte de Revoluție am lucrat la Fabrica Mecanica și la un service, dar am vrut o schimbare in viața mea. Eram mereu plin de vaselina și mizerie. Mi-am zis ca mai bine ar fi sa ma fac taximetrist. Ești la volan toata ziua, intr-un mediu…

- ”Toni avea doi ani, iar copilul meu avea un an. Tot baiețel”, așa incepe povestea Alinei Patrahau, la Constanța, in 2010, atunci cand se implica in salvarea lui Toni, un baiețel bolnav de cancer, cu un diagnostic grav și un tratament care nu dadea roade. Alina era antreprenor la vremea respectiva și…

- Giganții globali de fast-food sunt nevoiți sa regandeasca strategiile de marketing. Tot mai mulți oameni, afectați de inflație, aleg sa manance acasa. McDonald’s și Starbucks au inregistrat vanzari extrem de slabe saptamana trecuta, iar salariile din Statele Unite trec printr-o perioada extrem de proasta,…

- Cutremurul s-a produs in apropierea zonei de coasta la 02:21 (18:21 GMT vineri), la o adancime de 24,9 km, si a declansat alarme pe telefoanele mobile in capitala Taipei.Taiwanul a fost lovit de peste 1.000 de replici dupa un cutremur cu magnitudinea de 7,2 care s-a produs in Hualien la inceputul acestei…

- Are 73 de ani, este vaduva, la una dintre maini are o deficiența, este incompleta, așa s-a nascut, dar asta n-o impiedica sa-și taie singura lemnele pentru iarna. Cu brațul stang, cel bun, prinde bine coada de la secure, iar cu cel incomplet, fara palma, o fixeaza și lovește. Butucul cade despicat,…

- Sunt puține lunile care incep cu retrograd. Așa ca, totul trebuie sa se simta ca și cum aceasta va fi o luna cu o mulțime de oportunitați, daca nu te impiedica nimic sa te bucuri de ele. Doua zodii primesc o lecție de viața in primele zile ale lunii aprilie Inainte ca lucrurile sa se complice prea tare…

- Medicii de la Spitalul CF Timisoara trag un semnal de alarma privind gravitatea tuberculozei si avertizeaza ca zilnic peste 4.000 de oameni isi pierd viata. Ei spun ca TBC poate duce la complicatii grave, iar un tratament inadecvat poate duce la deces. ”Ziua Mondiala de Lupta impotriva Tuberculozei…

- Te-ai intrebat vreodata ce face Denis Haruț cand nu este pe terenul de fotbal? Daca da, atunci ești in locul potrvit! Ei bine, sportivul iși petrece timpul la locul de joaca. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini rare cu…