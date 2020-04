Voci din domeniul HORECA: „Nu prăbușiți economia! Dați drumul firmelor să lucreze!“ Un strigat de disperare vine din partea mediului local de afaceri din Dolj. Unii antreprenori ale caror afaceri sunt afectate direct și radical de decretul prezidențial fac un apel catre autoritați. Ei cer sa se redeschida treptat afacerile din domeniul HORECA, inchise de cateva saptamani. Prelungirea starii de urgența cu inca o luna ii face pe antreprenorii din acest domeniu de activitate sa decida inchiderea definitiva a afacerilor. Un antreprenor craiovean care deține o firma in domeniul HORECA accentueaza situația: „Nu prabușiți economia! Dați drumul firmelor sa lucreze!“. El a menționat ca… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

