Stiri pe aceeasi tema

- Marele Trofeu al Festivalului-Concurs de Muzica Usoara „Voci de Ingeri” de la Suceava merge la Oradea. Premiul i-a fost inmanat caștigatorului de catre de primarul Ion Lungu. ”Consiliul Local Suceava-Primaria Municipiului Suceava, au fost și in acest an la fel ca la edițiile anterioare, principalul…

- Marele Trofeu al Festivalului-Concurs de Muzica Usoara „Voci de Ingeri” de la Suceava merge la Oradea. Premiul i-a fost inmanat caștigatorului de catre de primarul Ion Lungu. ”Consiliul Local Suceava-Primaria Municipiului Suceava, au fost și in acest an la fel ca la edițiile anterioare, principalul…

- "Donam ca sa salvam vieti"- este mesajul transmis de mai mulți copii și tineri din Capitala care și-au propus sa-i incurajeze pe oameni sa salveze vieți. Ei au organizat un concert in cartierul Telecentru, in ajunul Zilei Donatorului de Sange.

- Peste 123.500 de copii si tineri cu varste intre 12 si 19 ani, vaccinati FOTO: www.facebook.com/RoVaccinare. Peste 123.500 de copii si tineri cu vârste între 12 si 19 ani s-au vaccinat anti-COVID, informeaza pagina de Facebook a Platformei nationale de imunizare împotriva…

- In cadrul competitiei Internationale ”Youth of Music 2021” organizata de Muzeul Municipiului Bucuresti si Asociatia MuseArt s-au inscris 130 de tineri artisti cu varste cuprinse intre 9 si 30 de ani, fiind impartiti pe 3 categorii de varsta. Competitia este destinata muzicii clasice, in concurs fiind…

- Duminica, 11 aprilie, lucratorii SPR2 Ipotești au fost sesizați la 112 ca pe str. Alexandru cel Bun, din comuna Bosanci a avut loc o tamponare intre doua autoturisme, iar unul dintre șoferii implicați este posibil sa fi consumat bauturi alcoolice. La fața locului a fost identificat soțul apelantei,…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, spune ca varsta medie a pacienților Covid-19 internați scade. Conform ministrului, sunt 167 de copii internați cu Covid-19 in spitalele din țara. Dintre aceștia 16 sunt la ATI, iar doi dintre ei sunt intubați, a menționat ministrul. De asemenea, Voiculescu a mai…

- Doi tineri aflati pe o motocicleta au murit dupa ce au lovit frontal un autoturism. Accidentul a avut loc astazi, in jurul orei 14:00, in localitatea Dolhesti. Potrivit Politiei Suceava, o motocicleta pe care se aflau doi tineri a intrat in impact frontal cu un autovehicul care rula in acelasi sens…