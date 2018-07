Stiri pe aceeasi tema

- PreE™edintele AsociaE›iei UniAgroProtect Valeriu Mironescu considerAƒ cAƒ statul ar trebui sAƒ acorde o atenE›ie sporitAƒ problemelor de comercializare a producE›iei agricole prin crearea unei AgenE›ii naE›ionale de achiziE›ii, comercializare E™i siguranE›a alimentelor.

- Premierul Viorica Dancila si-a aratat aprecierea fata de nivelul de digitalizare la care a ajuns statul eston, in cadrul unei vizite la showroom-ul e-Estonia, la Tallin, cel mai important centru executiv de informare, prin intermediul caruia este realizata prezentarea modalitatii de functionare a societatii…

- Acuze dure lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, astazi, la mitingul PSD din Piata Victoriei."Vocea poporului trebuie auzita inaintea propagandei securiste, care vrea sa ne faca sa credem ca suntem putini.

- Profesorul Peter Gross, care preda la Scoala de Jurnalism si Media Electronica a Universitatii din Tennesse, Knoxville, a primit astazi titlul de Profesor Honoris Causa al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj. Profesorul, care este un fin cunoscator al presei din Europa Centrala si de Est, a vorbit despre…

- Reprezentanții STPT susțin ca au inceput o noua acțiune de control, care va ține toata saptamana. Zilele trecute au mers pe teren impreuna cu agenți de la Biroul de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul IPJ Timiș, pentru a preveni calatorii sa nu devina victime ale hoților de buzunare.…

- Cine suntem, ce vrem și de ce CINE SUNTEM Uniunea Ziariștilor Profesioniști din Romania este o organizație profesionala din care fac și pot face parte jurnaliști cetațeni romani indiferent de etnie și jurnaliști etnici romani din toata lumea, indiferent de țara in care se afla, daca adera la principiile…

- Aproximativ 21,201 de persoane au redirecționat 2% din venituri in sprijinul organizațiilor societații civile (OSC) in anul trecut, iar suma totala care a fost validata a constituit peste 2,8 milioane de lei. Rezultatele și perspectivele implementarii mecanismului de desemnare procentuala de 2% au…

- Modalitațile de implicare mai activa a societații civile in dezvoltarea locala au fost discutate ieri de catre premierul Pavel Filip și Ambasadorul UE in țara noastra, Peter Michalko, cu membrii Grupului de Acțiune Locala Lunca Nistrului, constituit in raionul Ștefan Voda.