Stiri pe aceeasi tema

- VOCEA ROMANIEI 1 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV.Emoțiile iau proporții astazi la Vocea Romaniei și fiecare decizie a antrenorilor atarna greu pentru vocile ramase in concurs. In aceasta seara, de la ora 20:30, va fi o explozie de energie și entuziasm in prima runda de knockout-uri. …

- Vineri, 25 octombrie 2019, s-a incheiat etapa audițiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei, emisiune difuzata de Pro TV. Cei patru jurați și-au format echipele de cate 15 concurenți. Dupa incheierea audițiilor pe nevazute de la Vocea Romaniei, Horia Brenciu a transmis un mesaj in care vorbește despre…

- VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 25 OCTOMBRIE 2019. In aceasta seara, de la 20:30, in ultima runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei, concurenții fac totul pentru a impresiona, iar antrenorii lupta cu toate armele pentru cele mai bune interpretari. VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO…

- Surprizele vot continua și in aceasta seara la „Vocea Romaniei”, in ediția a șasea pe nevazute. Vocile concurenților și modul original in care canta vor ridica publicul și antrenorii in picioare. Horia, Irina, Smiley și Tudor vor oferi, și de aceasta data, reacții și replici savuroase și vor lupta pana…

- VOCEA ROMANIEI LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 4 OCTOMBRIE 2019. Cea de-a cincea runda de audiții pe nevazute de la Vocea Romaniei le va aduce telespectatorilor in aceasta seara, de la 20:30, un spectacol puternic, in care concurenții vor canta cu foarte multa bucurie, daruire și pasiune, iar Horia,…

- Horia Brenciu intra in bucataria „MasterChef”, spre surprinderea concurenților care nu se așteptau la aceasta surpriza. Juratul de la „Vocea Romaniei” va gusta din preparatele pregatite de aceștia. In aceasta seara, concurenții din Top 18, care au reușit sa depașeasca runda audițiilor și probele eliminatorii,…

- VOCEA ROMANIEI 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING Pro TV. Sezonul 9 Vocea Romaniei incepe vineri, 6 septembrie, de la 20:30! In numai doua saptamani, cea mai tare competiție a vocilor revine cu noi provocari, concurenți care sunt gata sa inunde scena cu energie și sa demonstreze ca au toate atuurile pentru…

- In numai doua saptamani, cea mai tare competiție a vocilor revine cu noi provocari, concurenți care sunt gata sa inunde scena cu energie și sa demonstreze ca au toate atuurile pentru a deveni artiști, patru antrenori pregatiți de lupta și un prezentator care abia așteapta sa simta emoțiile participanților…