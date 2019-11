Stiri pe aceeasi tema

- VOCEA ROMANIEI 1 NOIEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE PRO TV.Emoțiile iau proporții astazi la Vocea Romaniei și fiecare decizie a antrenorilor atarna greu pentru vocile ramase in concurs. In aceasta seara, de la ora 20:30, va fi o explozie de energie și entuziasm in prima runda de knockout-uri. …

- Vranceanca Otilia Gogu a reușit sa intoarca toate cele patru scaune ale juraților de la Vocea Romaniei, emisiune difuzata vineri seara de Pro Tv. Irina Rimes, Smiley, Horia Brenciu și, la final, Tudor Chirila au fost impresionați de vocea vrancencei care a interpretat melodia Don’t cry for Louie a formației…

- O concurenta in varsta de 16 ani i-a impresionat pe antrenorii Horia Brenciu (47 de ani), Smiley (36 de ani), Irina Rimes (28 de ani) si Tudor Chirila (45 de ani) in editia de vineri, 27 septembrie, a show-ului „Vocea Romaniei“, cu interpretarea piesei „Inima nu fi de piatra“.

- O tanara hunedoreanca i-a impresionat pe jurații de la show-ul difuzat de Pro TV, Vocea Romaniei. Maria Farcaș, o tanara de 18 ani, din municipiul Vulcan a reușit sa ii determine pe toți cei 4 jurați sa se intoarca și sa se “lupte” pentru a o avea in echipa. Aceasta a intors toate cele 4 scaune…

- Madalina Lefter a interpretat melodia It's A Man's World (James Brown) intr-o maniera care i-a facut pe juratii Irina RImes, Smiley, Tudor Chirila si Horia Brenciu sa o doreasca in echipa lor. "Ai cantat cu o maturitate extraordinara. Ai un control extraordinar pe voce!", a spus Irina Rimes. Horia Brenciu…