„Vocea poporului nu inseamna violența și tradare de țara”, a avertizat Ana Revenco, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, intr-o declarație transmisa in seara zilei de duminica, 12 martie 2023. Declarația a fost transmisa dupa protestul de strada care s-a desfașurat, duminica, la Chișinau. „Vocea poporului nu inseamna violența și tradare de țara! Cei care incalca legea sub orice pretext, sa se aștepte sa raspunda in fața organelor de ancheta. Toți cei care au adus violențe asupra civililor aflați pe strazi astazi, cat și asupra organelor de aplicare a legii figureaza acum in dovezile…