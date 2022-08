Vocea poporului: Locuitorii capitalei își doresc renașterea Circului din Chișinău Lasat in paragina de ani buni, unul dintre cele mai eblematice și notorii obiecte arhitecturale ale Chișinaului - Circul, ar urma sa fie reabilitat. Monumentul de arhitectura, mult indragit de locuitorii capitalei, se afla in ruine practic din anul 2004, atunci cind a fost inchisa pentru reparații sala mare a Circului, inițiativa care așa și nu a fost dusa pina la capat. La 18 ani distanța, dis Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

