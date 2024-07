Stiri pe aceeasi tema

- Piesa Irinei Rimes, “Dudadu”, face inconjurul lumii, de la Tomorrowland, la Berlin, acum piesa a ajuns pana in mainile legendarului Steve Aoki, pentru a lansa un super remix! Steve Aoki, cunoscut pentru stilul sau energic și inovator, aduce in remixul sau acea explozie de energie și dinamism care te…

- O piesa de la Irina Rimes cucerește Tomorrowland, cel mai mare festival de muzica electronica din lume. @grouptherapy_eg @Keinemusik X @Tomorrowland ☁️???? Amazing vibes ✨️???? #keinemusik ##adamport ##rampa ##andme #tomorrowland #rave ##goodvibes #afrohouse #romanian #music #community ♬ original sound…

- Seria Electronic live sessions – conceputa sa ofere publicului oportunitatea de a se conecta cu artiști locali și naționali intr-un mediu intim și interactiv – continua in aceasta saptamana cu un eveniment care il va aduce in fața publicului per G Roboțel. “ Am inceput sa merg la petreceri la Timișoara…

- Mii de oameni au dansat in acest weekend pe ritmurile cele mai noi piese marca Irina Rimes – „Dudadu”, dupa ce unul dintre cei mai renumiți DJ ai momentului, &ME (Keinemusik), i-a dat play la petrecerea organizata la Palatul Mogoșoaia, unde a fost invitat special. O prietenie pe Instagram și o posibila…

- Weekendul trecut, Andrei Niculae a participat la un eveniment unde a avut ocazia sa prezinte un showroom inovator. Matinalul a impartașit cu entuziasm experiența sa, remarcand in mod special un frigider de ultima generație. Acest frigider revoluționar este echipat cu un ecran inteligent care afișeaza…

- Cand ți-e dor de liniștea specifica naturii, de persoana draga sau chiar de tine și ce a fost, da un play la cea mai noua piesa semnata Irina Rimes. “Dudadu” te va trimite in mijlocul apelor, al munților și al lumii și te va ajuta sa te reconectezi cu sinele prin sunetul sau mistic. “Dudadu”... View…

- Dayana lanseaza o noua piesa captivanta intitulata ,,Ard”, o balada profunda care exploreaza intensitatea și complexitatea iubirii palpaitoare. Piesa se remarca printr-o serie de imagini lirice vibrante și evocatoare, creand o atmosfera mistica. Muzica imbina elemente de pop cu tonurile calde ale unui…

- Dupa ce a adus in playlisturile fanilor „Fraiere”, o piesa manifest pentru toți cei care și-au lasat inima in mana oamenilor nepotriviți, EMY ALUPEI face echipa cu AVASH pentru un single fresh, cu elemente dance și versuri in limba engleza, ce ar putea deveni imnul verii. Muzica și textul poarta semnatura…