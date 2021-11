Vocea Angelei Gheorghiu într-un proiect spațial NASA! A înregistrat cu celebrul Vanghelis ”Music for the NASA Mission: Juno to Jupiter” Vanghelis, cel mai cunoscut compozitor de muzica electronica din lume, a inregistrat impreuna cu soprana Angela Gheorghiu noul sau album ”Music for the NASA Mission: Juno to Jupiter”. Album inspirat din ultima misiune NASA catre Jupiter, prin sonda spațiala Juno. Pe 7 iunie 2021, Juno a NASA a zburat mai aproape de luna de gheața a lui Jupiter, Ganymede, decat orice sonda spațiala. Nu este prima data cand Vangelis exploreaza știința și explorarea in muzica sa, dupa ce a scris simfonia Mythodea pentru misiunea NASA din 2001 pe Marte. De asemenea, a colaborat cu Agenția Spațiala Europeana la albumul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vanghelis, cel mai cunoscut compozitor de muzica electronica din lume, a inregistrat impreuna cu soprana Angela Gheorghiu noul sau album ”Music for the NASA Mission: Juno to Jupiter”. Album inspirat din ultima misiune NASA catre Jupiter, prin sonda spațiala Juno. Pe 7 iunie 2021, Juno a NASA a zburat…

- Nuțu Camataru se vede jucat in filme de catre Mihai Bobonete, celebrul actor din serialul ”Las Fierbinți”. Pe de alta parte, același Camataru susține ca pana și Liviu Dragnea i-a cerut ajutorul, atunci cand era inchis la pușcarie, la Rahova. Ce spune Nuțu Camataru despre Liviu Dragnea Interlopul Ion…

- Odinioara supranumita ”Regina R&B”, Cristina Spatar s-a mutat din țara din cauza problemelor financiare și lipsei activitații muzicale. Afectata de inghețarea evenimentelor private pe fondul restricțiilor medicale, solistei (49 ani) i s-a aratat o cale onorabila sa treaca acesta perioada. Din toamna…

- SUA și UE doresc, printr-un acord comun, sa elimine aproximativ o treime din emisiile globale de gaz metan. Cei doi actori internațional planuiesc sa realizeze acest lucru pana la finalul deceniului. Ba mai mult, pun presiuni și pe alte economii ale lumii sa le urmeze exemplul. Pactul Statelor Unite…

- Marea Britanie nu ii va recunoaste pe talibani "intr-un viitor previzibil", a declarat ministrul britanic de externe Dominic Raab in timpul unei misiuni diplomatice pentru asigurarea plecarii britanicilor si afganilor ramasi in Afganistan, transmite joi de Reuters. Insa secretarul Foreign Office-ului…

- Marea Britanie nu ii va recunoaste pe talibani "intr-un viitor previzibil", a declarat ministrul britanic de externe Dominic Raab in timpul unei misiuni diplomatice pentru asigurarea plecarii britanicilor si afganilor ramasi in Afganistan, transmite joi de Reuters. Insa secretarul Foreign…

- Regatul Unit a deschis negocieri cu talibanii, cu scopul de a obtine o ”trecere libera” a cetatenilor britanici si aliatilor sai din Afganistan, dupa ce miscarea islamista radicala a preluat controlul asupra tarii, relateaza AFP, potrivit news.ro. AFP a obtinut miercuri confirmarea de la Guvernul…