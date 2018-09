Stiri pe aceeasi tema

- Companie din Turda, cunoscut pe piata pentru produsele sale inovatoare, lider mondial in domeniul materialelor de constructii, angajeaza: EXCAVATORIST – Experienta pe excavator de minim 2 ani – Deschis spre

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care…

- Jucatorii de pe piata valutara au derulat in luna iulie, in medie, tranzactii zilnice de 1,64 mld. euro, usor peste nivelul din iunie 2018, precum si peste valoarea inregistrata in iulie 2017. Piata valutara a inregistrat in primele sapte luni din 2018 un volum mediu zilnic al tran­zac­tiilor…

- Deficitul comercial al Statelor Unite cu China de pe luna iunie a atins cifra de 33,4 miliarde de dolari, fiind al doilea cel mai mare din semestrul I, arata datele centralizate de Biroul de Recensamant al Statelor Unite. Deficitul comercial al Statelor Unite cu China de pe luna iunie…

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau american Donald Trump au facut primele declarații în fața presei, aflându-se la palatul prezidențial din Helsinki. Vladimir Putin a declarat ca a venit timpul sa poarte discuții profunde care…

- Preturile cerute de vanzatorii de apartamente au scazut, la nivel national, cu 1,2% in iunie fata de luna precedenta, iar ritmul anual de crestere a ajuns la jumatate dupa primele sase luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de portalul Imobiliare.ro, informeaza…

- Echipa nationala de fotbal a Portugaliei sau cea a Argentinei vor castiga titlul mondial. Acesta este pronosticul facut de antrenorul lui Manchester United, portughezul Jose Mourinho. Mai mult, tehnicianul lusitan a precizat ca soarta finalei se va decide la loviturile de departajare.

- Cpompania evoMAG estimeaza o creștere de peste 30% a vanzarilor de televizoare in perioada mai-iulie, generata, in primul rand, de interesul crescut al romanilor pentru vizionarea meciurilor de la Campionatul Mondial de Fotbal. Creșterea categoriei TV de pe evoMAG.