De cand vloggerul AlexandruBalan a instigat la viol intr-una dintre postarile de pe YouTube, autoritațilesunt cu ochii pe internauți, dar in același timp ii indeamna și pe parinți safie atenți pe cine și cu filmari urmaresc copiii lor. Alex Ghiduș, un altvlogger cunoscut, ne-a dezvaluit cateva dintre dedesubturile acestei bresleextrem de controversate.In plin scandal provocat de vloggerul Alexandru Balan, cunoscut drept „Colo”, am stat de vorba cu vloggerul Alex Ghiduș despre toata aceasta situație, dar și despre faptul, ca in 2020, toți mai mulți minori au acces nelimitat la rețelele de socializare.…