Vloggerița Ruxi a avut coronavirus: „Nu mi-am pierdut gustul și mirosul” Vloggerița Ruxi a dezvaluit duminica, 1 noiembrie, ca a avut coronavirus. Deși inițial nu și-a dorit sa vorbeasca despre asta, considerand ca este un subiect intim, Ruxi a aflat ceva care a convins-o sa-și impartașeasca experiența. „Am avut corona. Sunt printre oamenii care au avut corona”, a spus vloggerița. Imediat apoi a dezvaluit motivul datorita caruia a ales sa-și impartașeasca experiența. Vloggerița Ruxi a avut coronavirus: „Nu mi-am pierdut gustul și mirosul” „Intr-o zi, sora mea mi-a spus: «Ok, acum ca ai avut corona, poți sa te duci sa donezi plasma». Zic: «Ce este sa donezi plasma?… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

