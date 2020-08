Vloggerița Mimi: „Am copii printre urmăritori care îmi scriu legat de traumele lor“ Am vorbit cu vloggerița MIMI despre cum gestioneaza comentariile negative pe care le primește in online și despre ce ii scriu cel mai frecvent urmaritorii ei. Vezi clipul video de mai sus! „Am invațat cum sa gestionez hate-ul din online. In acest moment nu ma mai afecteaza comentariile. Am invațat sa nu le mai citesc sau sa le citesc și sa rad“, spune MIMI. „Le raspund oamenilor care simt ca au ceva de vorbit cu mine. Dar am foarte mulți copii care imi scriu legat de traumele lor, de problemele pe care le au. Imi place sa vorbesc cu ei, sa ii indrum catre Salvați Copiii. Nu am studiat psihologia,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

