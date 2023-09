Stiri pe aceeasi tema

- Un vlogger roman și-a propus sa le arate urmaritorilor sai cum mai arata Oradea, dar și alte lucruri pe care oamenii ar trebui sa le știe, mai ales daca vor sa viziteze acest oraș. In fiecare vara, in Cetatea din Oradea se organizeaza Festivalul Medieval cu participanți veniți din toate colțurile lumii,…

- Cinci localitați din Romania - Biertan (Sibiu), Eibenthal (Mehedinți), Polovragi (Gorj), Gura Siriului (Buzau) și Ciocanești (Suceava) - se afla in cursa din acest an pentru „Cel mai frumos sat din lume“, competiție inițiata de Organizația Mondiala a Turismului.

- Strainii care ajung in Romania pleaca incantați și promit sa revina, fapt care se intampla in cele mai multe cazuri. Astazi va prezentam cel mai frumos oras din Romania, prin ochii strainilor. Nu, nu este vorba despre Brasov sau Sibiu. Mare surpriza. Care este cel mai frumos oraș din Romania. Doi vloggeri…

- Un tanar vlogger american și-a petrecut ultimii șapte ani calatorind in jurul lumii. A lucrat și a studiat in strainatate. Timp de doua luni a stat și in Romania fiind surprins de mancarea și frumusețea țarii noastre

- In perioada 11-13 august, in comuna argeseana Corbi se va desfasura a cincea editie a Stonebird, cel mai mare festival rock din mediul rural din Romania. Lista trupelor ce vor concerta include nume de top, precum tunisienii de la Myrath și formațiile Antract, Dirty Shirt și Krypton.

- Premierul Marcel Ciolacu anunța ca instituțiile care nu și-au facut treaba privind controalele din azilele din Romania trebuie sa fie desființate, daca e nevoie. Ciolacu a cerut demiteri de șefi in mai multe județe și spune ca pana și poliția a deschis anchete la unele inspectorate."Cateodata erau…

- O romanca plecata in Grecia a avut parte de un mare șoc. Chiar cu inainte de a se intoarce in Romania, a fost martora unui eveniment la care nu se aștepta. A plecat de pe teritoriul elen cu o lecție invațata și cu o experiența pe care nu o va uita niciodata și despre care […] The post Ce a gasit o romanca…

- Intr-o eperioada in care prețurile locuințelor in orașe mari precum București și Cluj-Napoca se apropie sau chiar depașesc nivelul celor din marile orașe occidentale, exista in Romania zone in care poți achiziționa un apartament cu doar cateva mii de euro.In contrast cu situația din Cluj, unde o…