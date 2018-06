Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție a lui Gabriel Vlase, dupa nominalizarea pentru șefia SIE: ”Am vorbit cu președintele partidului, inainte de a merge la Cotroceni”, a spus Vlase, luni, la Parlament. Gabriel Vlase a declarat, luni, ca președintele PSD, Liviu Dragnea știa despre nominalizarea sa pentru șefia SIE. ”Am vorbit…

- Deputatul PSD, Gabriel Vlase, a fost propus, joi, de președintele Klaus Iohannis, pentru funcția de director la SIE, spre surpriza liderilor coaliției. La Neptun, unde participa la școala de vara a tinerilor social-democrați, Liviu Dragnea l-a ironizat pe președintele Iohannis. „Ca sa citez un clasic…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri, legat de nominalizarea social democratului Gabriel Vlase la conducerea SIE, ca aceasta aduce mai multe intrebari decat clarificari, ironizand in acest fel raspunsul similar dat de Klaus Iohannis privind decizia CCR care o vizeaza pe Kovesi.

- Nominalizarea deputatului Gabriel Vlase a luat pe aproape toata lumea prin surprindere. Ea venea in toiul unui razboi crunt intre PSD și președintele Romaniei și intr-un moment in care nimeni nu se mai aștepta la o astfel de mutare. Deși in zona politica aparusera zvonuri inca din cursul saptamanii…

- PSD analizeaza posibilitatea sa depuna o plangere impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a anuntat ca juristii partidului analizeaza, in aceste zile, o cale prin care sa raspunda demersului initiat de Ludovic Orban. Mai mult, Dragnea a precizat ca acuzatia pe…