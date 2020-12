Vlah: Găgăuzia tinde spre relații bune cu regiunile Rusiei CHIȘINAU, 21 dec - Sputnik. Gagauzia tinde sa mențina relații bune cu regiunile rusești, dar instabilitatea politica de la Chișinau ingreuneaza cooperarea economica dintre țari și regiunile acestora. Declarația a fost facuta de bașcanul Gagauziei Irina Vlah in cadrul conferinței de presa anuale de bilanț, pe care a ținut-o la Comrat. "Noi și predecesorii noștri am construit relații bune cu Rusia și regiunile Federației Ruse. Dar multe nu depind de noi. Cand guvernul unei țari este gata sa lucreze cu guvernul altei țari, atunci este mult mai ușor pentru noi, pentru regiuni", spune Vlah.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

