- Artistul timișorean Sean Norvis a lansat o melodie numita “Jungle Samba”, alaturi de Lori Glori, o voce binecunoscuta a muzicii pop internaționale și Fabricio el Latino, artistul nascut in Peru care de cațiva ani s-a stabilit in Timișoara. Lori Glori este o figura binecunoscuta in lumea muzicii care…

- Muzicianul și poetul Daniel Silvian Petre implinește astazi frumoasa varsta de 52 de ani, ocazie cu care redacția PRESSALERT.ro ii ureaza un sincer La Mulți Ani! Nascut in 30 noiembrie 1968 la Timisoara, Daniel – Silvian Petre este o figura binecunoscuta atat pentru proiectele sale muzicale cat si pentru…

- Scena muzicala timișoreana are parte de un un nou debut: tanara artista care și-a ales numele de scena Kara a lansat zilele trecute single-ul de debut „Deepinto“. Melodia a fost inregistrata in studioul DSPro de catre Atilla Lukinich pe un beat de Nabil Sioty. Pe numele ei adevarat Cara Andrada Bianca,…

- Pompierii timișoreni au fost solicitați astazi, la ora 13.00, sa intervina pentru lichidarea unui incendiu la un autoturism, pe Calea Aradului din Timișoara. „Avand in vedere faptul ca apelantul care a anunțat incendiul a menționat ca acesta este parcat in apropierea unei stații de alimentare cu combustibil,…

- Vlady Cnejevici a lansat piesa care va deschide albumul sau de autor, melodia „Povestea Neamului“ fiind realizata alaturi de Mircea Baniciu, Teo Boar și Sergiu Simionese. „Eram la Timișoara in 2018 cu Teo Boar, Mircea Baniciu și Sergiu Simionese. A venit Sergiu cu textul și o linie melodica cu un cantec…

- O mașina de Poliție care se deplasa cu semnalele acustice și luminoase in funcțiune a fost lovita, joi dimineața, in Piața Consiliul Europei de un BMW. Unul dintre polițiști a fost lovit de airbag și a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Principala modalitate prin care se pot realiza masini electrice mai ieftine este inovarea la capitolul baterii - eficientizarea lor. Tesla a anuntat deja baterii care vor oferi de cinci ori mai multa energie, de sase ori mai multa putere si cu 16% mai multa autonomie de deplasare, potrivit BBC. …

- Albumul „Ioan Isac – Implinirea unei vocații” va fi lansat la Timișoara, la 70 de ani de la decesul artistului. Catalogul insoțește expoziția „Ioan Isac”, deschisa la Muzeul Național al Banatului, in mansarda Bastionului Theresia. Albumul „Ioan Isac – Implinirea unei vocații” va fi lansat la Bastionul…