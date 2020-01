Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan si Georgea Burcea formeaza unul dintre cele mai indragite cupluri din showbizul autohton. Vedetele au impreuna doua fetite superbe, de care sunt nedespartiti. Asadar, acestia nu vor sta departe nici in vacanta unul de celalalt. Iata la ce ajutor a apelat cantareata pentru ingrijirea copiilor…

- Una dintre cele mai apreciate vloggerițe de la noi, LikeCreața sau Cristina Lupu este de parere ca anul 2020 este anul ei, an ce ii va permite sa exploateze la maximum toate pasiunile ei. Trecerea dintre ani o va prinde pe meleagurile natale ale Barbados. Pe Cristina lumea a cunoscut-o drept „moldoveanca”…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune: VACANTA EXOTICA IN BALI. PLECARE CU AVIONUL DIN CLUJ!!! Vezi aici cateva oferte Daca te gandesti sa iti petreci urmatoarea vacanta in Bali, dar inca nu esti hotarat, atunci Diana Brinduse, consultant turism la Agentia Mara International Tour ,…

- Vladuța Lupau, artista care a rupt Youtube-ul in 2 are toate motivele sa fie mandra și fericita! Cantareața are o cariera de succes, un soț care o iubește, dar și o mama tinerica și frumoasa foc! Daca te uiți la cele 2, seamana ca 2 picaturi de apa.

- Orașul Galați investește intr-o sera cu plante exotice in valoare de trei milioane de euro in Gradina Botanica Galați. Consilierii județeni au aprobat proiectul, urmand ca lucrarile sa inceapa.