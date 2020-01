Vladuța Lupau a strans zeci de mii de aprecieri din partea fanilor care o urmaresc pe rețeaua sociala.

Vladuta Lupau s-a maritat. Cine este norocosul care a pus mana pe cantareata-sexy FOTO

Frumoasa interpreta de muzica populara se afla in Thailanda, pe insula Ko Yao Yai (Marea Insula Lunga), cea mai mare dintre cele doua insule mari din Arhipelagul Ko Yao. Vedeta s-a fotografiat in brațele soțului ei, in costum de baie și a postat poza pe Instagram.

"Pacat de soț, nu știe sa te iubeasca la maxim, se uita aiurea tare de tot, se vede care pe care iubește sau așa a ieșit…