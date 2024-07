Stiri pe aceeasi tema

- Imagini emoționante de la inmormantarea lui Bogdan, tanarul de 22 de ani care s-a stins din viața, dupa ce a intrat cu mașina intr-o cisterna incarcata cu benzina. Cei prezenți au aplaudat indurerați la cimitir.

- Zi speciala pentru Anamaria Prodan și Ronald Gavril! Cei doi au fost nașii de botez ai unui baiețel minunat. Relația vedetei cu iubitul ei a trecut la urmatorul nivel, astfel ca impreuna au devenit parinți spirituali. Iata imagini emoționante cu Anamaria Prodan și Ronald Gavril in biserica, alaturi…

- Ieri a fost o zi cu totul speciala pentru Sanziana Negru și iubitul ei. Cei doi au fost nași de botez pentru o fetița, nimeni alta decat nepoțica influenceriței. Au fost momente emoționante la ceremonie, pe care Sanziana Negru le-a impartașit și cu urmaritorii de pe Instagram.

- Vladuța Lupau, in varsta de 33 de ani și Adi Rus, in varsta de 30 de ani, formeaza un cuplu superb de mai mulți ani. Cu toate ca se cunoșteau de ani buni, lucrurile au devenit serioase abia dupa ceva timp, cand ambii și-au incheiat relațiile in care erau implicați. Artista a fost atrasa de acesta și…

- Imagini rare cu Diana Videanu, soțul ei și fiica lor! Fara doar și poate, micuța a aratat ca mami și tati sunt cei mai importanți pentru ea. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene de la noi din țara, au fost pe „urmele” lor i-au surprins in ipostaze emoționante.

- Vladuța Lupau, una dintre cele mai indragite interprete de muzica de petrecere din Romania, a anunțat ca nu va mai posta fotografii cu baiețelul ei Iair.Vedeta formeaza de ani buni un cuplu cu Adi Rus, fostul portar al celor de la CFR Cluj și au impreuna un baiețel de 1 an și 8 luni și inca un…

- Priveghiul lui Costel Corduneanu, liderul interlopilor din Moldova, a fost marcat de un gest remarcabil al unui nume cunoscut din industria muzicii de petrecere. Dan Bursuc, celebrul impresar al maneliștilor, a adus un omagiu deosebit in memoria interlopului, depunand o coroana imensa de flori langa…

- Adi Rus a facut un gest emoționant pentru Vladuța Lupau. Soțul artistei și-a tatuat chipul ei pe braț. Iata ce postare speciala a facut celebra cantareața prin intermediul rețelelor de socializare!