Stiri pe aceeasi tema

- Maia Morgenstern a publicat pe contul de Facebook un filmuleț cu un urs, pe care l-a surprins in timp ce se afla in vacanța la munte. Actrița a postat pe Facebook un filmuleț in care apare un urs filmat de la balcon. Din cate se vede, artista se afla in vacanța la munte și a surprins un astfel de exemplar…

- Blocaj al PNRR la Comisia Europeana. Victor Negrescu: „Chiar acum Comisia Europeana a trimis Guvernului un nou set de comentarii și critici” Blocaj al PNRR la Comisia Europeana. Victor Negrescu: „Chiar acum Comisia Europeana a trimis Guvernului un nou set de comentarii și critici” Victor Negrescu, europarlamentarul…

- Primaria Suceava a anuntat ca ar vrea sa amenajeze un sens giratoriu la intersectia bulevardului 1 Mai cu Calea Obcinilor, in care va fi integrat si un parc. Desi extrem de necesar, proiectul a starnit hohote de ras pe retelele de socializare.

- Numarul telefonului mobil personal al prim-ministrului britanic Boris Johnson se afla in acces liber pe internet de 15 ani, dezvaluie vineri media din Marea Britanie, ridicand ingrijorari in legatura cu securitatea nationala a Regatului Unit, transmite AFP, potrivit Agerpres. Acest numar de…

- O discuție surprinzatoare a avut loc intre fostul Faimos, Jador, și Radu Țibulica, intr-un podcast pe Internet. Jador a incalcat o regula majora la Survivor Romania 2021 Artistul de manele a recunoscut ca a intreținut relații intime in Republica Dominicana, acolo unde se desfașoara Survivor Romania…