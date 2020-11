Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul revistei The New Yorker, Jeffrey Toobin, in varsta de 60 de ani, care este și analist juridic senior pentru CNN, a fost concediat dupa ce a aparut in ipostaze indecente in fața colegilor, intr-un apel pe Zoom, scrie BBC.

- Deși una dintre cele mai apreciate artiste din Romania, iar muzica ei este ascultata in toate colțurile țarii și nu numai, Vladuța Lupau nu are parte doar de clipe de bucurie in viața ei. In cursul serii trecute, celebra cantareața de muzica populara a facut public pe contul sau de Instagram ca a fost…

- Celebra cantareața de muzica populara a anunțat ca s-a infectat cu COVID-19, dar și-a liniștit fanii spunand ca are simptome ușoare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Viorica și Ionița de la Clejan s-au cunoscut in urma cu 29de ani, insa sunt casatoriți de 25 de ani. Cei doi au impreuna doi copii și ocasnicie așa cum au visat. Artista a postat pe contul de socializare o imagine,alaturi de care a scris un mesaj. „Astazi sarbatorim 25 de ani de casnicie, dar suntem…

- Vladuța Lupau a dat din casa și a facut marturisiri inedite despre inceputul relației cu partenerul ei, Adi Rus. Cantareața le-a povestit telespectatorilor „Acces Direct” despre cum a fost ceruta in casatorie, fara ca sa banuiasca absolut nimic.

- Una dintre cele mai populare artiste ale momentului, Vladuța Lupau, a devenit faimoasa brusc. In urma cu 8 ani, pe vremea cand inca nu era cunoscuta, solista avea un look diferit de cel de acum. Cum arata Vladuța Lupau inainte dea deveni celebra? canta prin biserici Imagini cu Vladuța Lupau inainte…

- Una dintre cele mai ascultate artista, Vladuța Lupau, și-a luat inima in dinți și i-a facut o declarație de dragoste publica soțului sau. Fotbalistul se poate declara ca fiind ca cel mai norocos barbat.