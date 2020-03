Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS. Collin Allin, in varsta de 41 de ani, si sotia sa Hilda au alergat sambata 42,2 km, parcurgand de 2.100 de ori dus-intors balconul lor de aproximativ 20 de metri lungime din Dubai. Cei doi au transmis online maratonul lor, care a durat cinci ore, noua minute si 39 de secunde. „Am reusit!”,…

- Vladuța Lupau este una dintre cele mai indragite cantarețe din țara noastra. Frumoasa interpreta le-a dat fanilor o veste proasta, aceea ca, din cauza pandemiei de coronavirus este nevoita sa iși anuleze nunta. Dupa acest anunț a urmat un altul, planurile artistei fiind date complet peste cap.

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca a fost testat pozitiv la noul coronavirus și s-a izolat, insa vedeta insista ca nu are simptome, anunța publicația The SunActorul din filmul „Luther”, in varsta de 47 de ani, spune ca se simte „in regula” dupa ce a confirmat ca contractat virusul mortal, care…

- Madonna a mai anulat un concert din cadrul turneului Madame X, dupa o accidentare suferita pe scena, in timpul unui alt spectacol. Reprezentanția era programata pentru data de 1 martie, la Paris. Anunțul a fost facut chiar de catre artista, care le-a transmis fanilor un mesaj pe Instagram.

- Actrița americana Gwyneth Paltrow și-a sfatuit fanii sa aiba grija și sa se spele des pe maini, in contextul epidemiei de coronavirus. Vedeta a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare Instagram, alaturi de o fotografie in care apare cu o masca pe fața, transmite Huffington Post.Citește…

