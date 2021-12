Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau nu mai canta la Londra, iar fanii o acuza de neseriozitate. ”Dragilor cu parere de rau, va anunț faptul ca in aceste zile sanatatea este pe primul loc și din aceasta cauza… Evenimentul de la LONDRA, de maine, 18 Decembrie 2021, de la Restaurant (######) unde trebuia sa ne intalnim…

- In timpul spectacolului a avut loc un incident neplacut, iar spectatorii au reacționat imediat, potrivit Wowbiz . Organizatorii au avut probleme cu luminile de pe scena. A fost nevoie de aproape zece minute pentru a se remedia defecțiunea, timp in care publicul a inceput sa strige.Sala Palatului a…

- Regina Elisabeta a II-a a renuntat la pranzul cu familia organizat in fiecare an inainte de Craciun, ca masura de precautie, in conditiile in care in Marea Britanie se inregistreaza o crestere semnificativa a cazurilor de COVID-19, informeaza o sursa de la Palatul Buckingham citata de Reuters, potrivit…

- Trupa Foo Fighters si-a anulat concertul de la Abu Dhabi, de la ultimul Grand Prix al sezonului de Formula 1, invocand “circumstante medicale neprevazute”, au anuntat duminica organizatorii, potrivit AP, citat de news.ro Organizatorii nu au oferit detalii, insa au precizat ca Dave Grohl nu…

- Pe 1 decembrie se da startul Festivalului de iarna din Parcul Municipal Ploiești. Cei mai fericiți vor fi ca de fiecare data...COPIII. Aici se va lucra in urmatoarea perioada pentru ca taramul de poveste sa fie gata pe 1 Decembrie, cand ORAȘELUL COPIILOR in așteapta pe toți amatorii de distracție.…

- Bjorn Ulvaeus si Benny Andersson au confirmat ca formatia ABBA se va destrama definitiv dupa lansarea viitorului album, intitulat „Voyage. Potrivit The Independent , una trecuta, cei doi membri ai trupei suedeze, alaturi de Agnetha Faltskog si Anni-Frid Lyngstad, si-au anuntat revenirea, dar si lansarea…

- Coldplay și Ed Sheeran și-au unit forțele pentru un super concert care a avut loc marți seara in Londra. Fix You și Shape of You s-au auzit la concertul ce marcheaza lansarea noului album de la Coldplay. Albumul Music of the Spheres s-a bucurat de o lansare unica printr-un concert la London’s O2 Shepherd’s…

- Tradiționalul spectacol de artificii de Revelion de la Londra a fost anulat din nou, pentru al doilea an consecutiv, din cauza „incertitudinilor cauzate de Covid". Organizatorii se tem ca evenimentul, care atrage in mod regulat 100.000 de persoane pe strazile din jurul Victoria Embankment,…