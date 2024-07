Vlăduța Lupău s-a filmat plină de vânătăi. Fanii s-au îngrijorat, ce a pățit frumoasa brunetă La inceputul acestei luni, celebra Vladuța Lupau a devenit mamica pentru a doua oara. Ea a adus pe lume un baiețel, caruia deja vedeta i-a stabilit și cine vor fi nașii. Dar, deși extrem de ocupata cu cel mic, vedeta a avut timp și de fiul cel mare, numai ca Vladuța Lupau s-a filmat plina […] The post Vladuța Lupau s-a filmat plina de vanatai. Fanii s-au ingrijorat, ce a pațit frumoasa bruneta appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Monica Gabor este o apariție rara pe rețelele de socializare. Vedeta a postat pentru prima data dupa mult timp, iar timpul și-a pus amprenta asupra ei. Cum arata acum fosta soție a lui Irinel Columbeanu? Imagine rara cu Monica Gabor Monica Gabor a revenit pe rețelele de socializare dupa o lunga absența.…

- Anca Țurcașiu a ajuns de urgența la spital dupa ce s-a confruntat cu dureri puternice din cauza unei sinuzite. Vedeta se afla pe litoral, la Constanța cand au aparut problemele de sanatate. Artista a dezvaluit ca se confrunta cu o sinuzita, insa dupa o consultație la un medic specialist din Constanța,…

- Una din cele mai indragite vedete de televiziune, Andree Marin, va schimba prefixul in 2024, mai exact pe 22 decebmrie va implini 50 de ani. Cu o cariera de notorietate in media romaneasca, vedeta a avut parte in trecut și de momente mai delicate, iar fanii avea su afle in cadrul unui interviu despre…

- Tania Budi este una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din Romania și una dintre cele mai frumoase femei din țara. Recent, Tania a trecut printr-o schimbare de look care i-a uimit pe fani. Nimeni nu se aștepta la asta. Tania Budi, schimbare neașteptata de look Tania Budi a ajuns la frumoasa…

- In cursul nopții de luni spre marți, Catalin Maruța s-a filmat pe patul de spital. Vedeta TV a explicat, de altfel, ce s-a intamplat, avand și un mesaj catre fani: “Aveți grija, oameni buni”. De ce Catalin Maruța s-a filmat pe patul de spital? Fiecare dintre noi avem prin casa cel puțin un animal de…

- Chiar in perioada sarbatorilor pascale, Brigitte Pastrama a primit o veste neașteptata! In urma cu mai mulți ani, Brigitte și fostul sau soț, Ilie Nastase, au deschis un loc de joaca pentru copii, afacerea devenind un real succes. Chiar și pagina de Instagram a locului de joaca stransese foarte mulți…

- Dupa perioda grea prin care a trecut, ca urmare a decesului mamei sale, Oana Roman a decis ca are nevoie de o perioada de relaxare, astfel ca și-a luat fiica și au plecat din țara. Numai ca avea sa fie dezamagita de vacanta din Paris, Oana Roman povestind ce a patit, și de ce nu […] The post Oana Roman,…

- Smiley, luat la rost pe Internet. Fanii de pe rețelele de socializare l-au pus la zid pe celebrul artist, dupa ce a facut un gest nepotrivit fața de Gina Pistol. Cum s-a filmat artistul in compania soției sale și de ce i-a scos din minți pe utilizatori. Smiley, despre secretul unei relații fericite…