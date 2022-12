Stiri pe aceeasi tema

- Aproape doua sute de pasageri au ramas in zona speciala destinata celor care au trecut controalele de securitate și urmeaza sa se imbarce intr-o cursa, pe Aeroportul Internațional Timișoara. Ei ar fi trebuit sa plece de dimineața cu o cursa low-cost spre Madrid, dar zborul a fost amanat. Se pare ca…

- MIsha a atras atenția cu cea mai recenta postare pe care a facut-o pe Instagram, acolo unde peste 354.000 de fani o urmaresc. A dezvaluit ce a pațit in vacanța in Maldive in care a fost recent. Cantareața s-a dat cu loțiune de protecție solara doar pe corp, nu și pe fața. A avut imediat o reacție dupa…

- Andreea Banica și fiica ei, Sofia, au trai momente de coșmar in aeroport din cauza unei companii aeriene. Vedeta și fiica ei au avut de așteptat ore in șir pana sa decoleze, iar in tot acest timp s-a confruntat cu diferite probleme. Iata ce a marturisit artista despre aceasta experiența!

- Vladuța Lupau nu s-a mai putut abține. Artista a rabufnit in mediul online dupa ce o urmaritoare a scos-o din sarite. Aceasta este foarte activa in social media, iar din cand in cand mai primește și comentarii negative. Daca pana acum le-a ignorat, de data aceasta a dat frau liber nervilor și s-a descarcat…

- Companiile aeriene au si ele criza din ultima perioada, astfel ca au atras revolta oamenilor. Dupa ce romanii au fost implicați in multe situații nefericite din cauza zborurilor anulate, acum este randul lui Jador sa treaca prin asta. Artistul s-a suparat pe o companie aeriana, despre care a spus ca…

- Recent, Oana Roman a facut o postare pe rețelele sociale, acolo unde a marturisit ca i se par foarte costisitoare ieșirile la restaurant. Cu atat mai mult, vedeta s-a plans de prețul pe care trebuie sa il achite pentru o cafea consumata intr-unul dintre restaurantele din centrul Capitalei. Oana a izbucnit…

- Bataia de vineri, 23 septembrie, dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf a fost vazuta in imagini și de Bebeto, fiul lor, a transmis impresara pentru realitatea.net . Tot ea a dezvaluit și ce a zis copilul dupa ce a vazut incidentul din strada, din fața casei lor din Snagov, dintre parinții lui.…

- Adda este una dintre cele mai indragite artite din Romania, insa este cunoscuta de public și ca fiind o mama moderna. Pentru ca nu a ezitat in niciun moment sa iși spuna punctele de vedere, Adda și-a exprimat parerea in ceea ce le privește pe mamele care se raporteaza la copii ca fiind niște cadouri.…