- La Palatul Buckingham au inceput repetitiile pentru Marea Parada de duminica, punctul culminant al lantului de festivitati prin care Regatul sarbatoreste jubileul de platina al Reginei Elisabeta a II-a.

- Noi imagini din satelit arata o activitate intensa pe Insula Șerpilor, unde rușii trimit echipamente militare și soldați. Forțele ruse incearca probabil sa intareasca și mai mult apararea pe insula pentru a impiedica armata ucraineana sa preia controlul. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Vladuța Lupau va deveni mama in aproximativ doua luni, iar emoțiile sunt din ce in ce mai mari. Cantareața a marturisit ca aceasta perioada ii aduce multa bucurie, dar și multe griji. Cu toate acestea, ea și soțul ei sunt nerabdatori sa-și cunosca fiul.

- Vladuța Lupau a oferit primele declarații despre numele fiului ei. Vedeta așteapta cu sufletul la gura sa nasca, iar in acest sens a marturisit pe ce cale iși dorește sa-l aduca pe bebelușul ei pe lume. Ce a dezvaluit indragita artista.

- Vladuța Lupau radiaza de fericire, asta dupa ce a aflat ca o sa devina mama pentru prima data! Recent, fanii de care se bucura in mediul online au fost de-a dreptul surprinși, asta dupa ce artista a publicat ecografia viitorului ei baiețel!

- Pe plaje se lucreaza intens. Sunt refacute terasele și restaurantele, iar administratorii pun deja șezlongurile și umbrelele pentru primii turiști care vor ajunge in weekend.In maximum doua saptamani toate cele 300 de șezlonguri vor fi montate impreuna cu umbreluțele, astfel incat turiștii sa le gaseasca…

- O femeie din Harsova a nascut in ambulanta, asistata de salvatorii SMURD Bebelusul s a nascut prematur, la opt luni Salvatorii au avut emotii, fiind prima nastere pe care o asistau Atat mama, cat si copilul sunt sanatosiMisiune plina de emotii pentru colegii de la Statia de Pompieri Harsova: au adus…

- O romanca a nascut in dimineata de miercuri, 6 aprilie, in masina cu care reusise sa ajunga in parcarea spitalului din Citta di Castello, provincia Perugia, din Umbria. Tanara nu a mai reusit sa ajunga la sectia de Obstetrica si a nascut asistata de medici in autoturism.