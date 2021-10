Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau le-a spus fanilor de pe Instagram in urma cu o zi ca are o mare veste pentru ei, iar fanii sai s-au intrebat imediat daca nu cumva cantareața e gravida. Ei bine, artista a marturisit cp nu s-a intamplat asta, dar atunci cand va fi sa fie cu siguranța va anunța.

- Din cauza unor probleme tehnice, aplicatiile grupului Facebook (WhatsApp, Instagram et Facebook) sunt inaccesibile de la ora 18.00. La conectarea pe Facebook, mesajul este “This site can’t be reached. Check if there is a typo in ro-ro.facebook.com. If spelling is correct, try running Windows Network…

- Dupa mai bine de un an in care nu a avut cantari, la fel ca toți artiștii, Theo Rose a inceput șirul evenimentelor vara aceasta, iar suprasolicitarea nu a intarziat sa apara. Cantareața a avut ochii in lacrimi cand le-a povestit fanilor prin ce trece.

- Loredana Groza și-a ingrijorat fanii cu cea mai recenta postare de pe rețelele de socializare. Cantareața in varsta de 51 de ani s-a fotografiat in ambulanța. Toți au intrebat-o ce a pațit, insa pana acum nu a oferit niciun raspuns. Astazi, dupa ora pranzului, Loredana Groza a incarcat pe Facebook și…

- Deși atât Pele cât și echipa lui au insistat ca nu are probleme grave de sanatate, fotbalistul legendar s-a operat dupa descoperirea unei tumori la colon. "Multumesc Domnului ca ma simt bine si ca medicii Fabio si Miguel au grija de mine. Sâmbata am fost supus unei interventii…

- Ce probleme de sanatate are actrița Dana Rogoz. Aceasta a fost discreta pana acum in ce privește starea sa de sanatate, insa in urma unor comentarii de pe Instagram legate de faptul ca e slaba, deși are doua nașteri la activ, aceasta a spus adevarul despre kilogramele sale și despre starea ei de sanatate.…

- Gabriela Cristoiu se lupta cu probleme grave de sanatate, mai ales ca din cauza acestora a marturisit ca a fost la un pas de moarte. Vedeta a povestit un episod greu prin care a trecut, suferind de aceasta afecțiune, și totodata a marturisit ca i-a fost cumplit de greu sa treaca peste, mai ales ca nu…

- A semnat de puțin timp cu PSG, dar efectele mutarii se vad deja cu ochiul liber. Lionel Messi realizeaza o mica "revoluție" la Paris: a dublat practic numarul de urmaritori de pe Instagram și a vândut toate tricourile în doar câteva ore.Aducerea lui Messi la Paris înseamna…