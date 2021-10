Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidenței în municipiul Cluj-Napoca a ajuns la 6,84 cazuri la mia de locuitori. Situația COVID-19 în județul Cluj: - Total numar de teste 2.735 din care 544 diagnostic grupe de risc, 427 teste efectuate la cerere și 1.764…

- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…

- O poveste, și din pacate, este chiar o intamplare desprinsa din realitatea zilelor noastre, a fost relatata de șefa Serviciului Județean de Ambulanța Argeș, Luminița Paul, pe pagina ei de socializare:” A crede sau a nu crede in Covid și-a intitulat doctorița postarea”, intr-un apel la conștientizare. …

- Tragedie intr-o familie din Salva. Un barbat a murit rapus de COVID, intr-un spital din Spania. Și soția lui e internata. Dorel, un barbat de 42 de ani, originar din Salva, a plecat de peste 20 de ani din localitatea natala, in Spania. Acolo a locuit impreuna cu soția sa, Ioana, și cei doi copii ai…

- Un barbat spitalizat dupa participarea la protestele fata de masurile antiepidemice din Berlin a decedat luni, iar alti aproximativ 600 de protestatari au fost retinuti de fortele de ordine, informeaza...

- Vestea ca soția lui Nicolae Botgros a murit a venit ca un șoc pentru familie, apropiați, dar și pentru fanii Lidiei Bejenaru. Cum arata in tinerețe soția lui Nicolae Botgros. Lidia Bejenaru avea 19 ani cand s-a casatorit Indragita cantareața de muzica populara a murit la varsta de 68 de ani, iar pe…

- Un barbat infectat cu COVID-19 a fost arestat dupa ce a incercat sa evite restricțiile și sa zboare cu avionul, deghizandu-se in soția sa, dupa cum relateaza CNN . Barbatul este din Indonezia și a fost identificat cu inițialele „DW”. El s-a imbarcat pe un zbor intern Citilink, del a Jakarta la Ternate,…

- Pacienta, care nu avea antecedente medicale speciale si nu era vaccinata, a fost internata in spital in martie 2021, dupa o serie de probleme.Testata pozitiv pentru Covid-19 la internare, a prezentat initial un nivel bun de saturatie cu oxigen si nu prezenta probleme respiratorii, conform ECCMID. Cu…