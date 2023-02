Stiri pe aceeasi tema

- Frații Tate iși pun toate speranțele in celebra avocata Tina Glandian care a venit din Statele Unite sa ii apere. Supranumita și avocata vedetelor pentru ca i-a aparat de-a lungul carierei pe Michael Jackson, Mike Tyson, Chris Brown și mulți alții, Tina Glandian va colabora cu avocații romani pentru…

- Guvernul va imparți, din fondul de rezerva, bani pentru primariile din Romania. Suma totala – care a fost obținuta din colectarea TVA – este de peste 924 milioane de lei, din care 22,7 milioane lei sunt alocați județului Cluj. Banii vor putea fi folosiți pentru cheltuieli curente și de capital. JUDEȚUL…

- Singurul cosmonaut roman, Dumitru Prunariu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca Romania nu si-a platit de patru ani contributia sa la Agentia Spatiala Europeana (ESA), desi aceste fonduri se reintorc in tara si inseamna dezvoltare, asa cum au insemnat si pentru alte…