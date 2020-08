Stiri pe aceeasi tema

- Kira Hagi a fost aleasa de societatea culturala „Aromanii“ din Bucuresti sa promoveze traditiile culturii din care provine. Fiica lui Gheorghe Hagi a imbracat un costum de mireasa de acum un secol, iar pe frunte are tatuata o cruce, obicei stravechi al aromanilor.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au mers in acest weekend lamare. Cei doi nu au fost singuri, ci impreuna cu fetițețe lor, micuța Sofia, pecare vedeta o are din casnicia cu Victor Slav și fetița afaceristului Bodi, dincasnicia anterioara. Cele doua par sa se fi simțit excelent, iar Bianca, in ipostaza…

- Silvia Dumitrescu și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a postat mai multe imagini realizate la malul marii. Artista, in varsta de 60 de ani, se afla zilele acestea in Vama Veche impreuna cu soțul și alți prieteni. Aceasta nu a ezitat sa faca baie in apa destul de rece și sa se relaxeze…

- La o manastire din Techirghiol a avut loc ceremonia prin care Ilie Nastase (74 de ani) și Ioana Simion (43 de ani) s-au unit in fața Domnului, apoi, petrecerea s-a ținut la un restaurant cunoscut de pe malul marii. Dupa cum spuneam, cei doi au reușit sa evite divorțul, care fusese inregistrat, pe ultima…