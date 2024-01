Stiri pe aceeasi tema

- In dupa masa de 2 decembrie a.c., o femeie de 36 de ani din Budacu de Sus a sesizat faptul ca a fost implicata intr un accident rutier, soldat cu pagube materiale.Din primele verificari efectuate, accidentul a avut loc la data de 1 decembrie a.c., pe Drumul Comunal 7C, in localitatea Budacu de Sus,…

- In dimineata de 22 noiembrie 2023, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ndash; Serviciul de Investigatii Criminale ndash; Sector 1 au pus in executare 11 mandate de perchezitie domiciliara si 10 mandate de aducere, in Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov, intr…

- Un copil de 13 ani, din comuna Niculești, s-a ales cu un dosar penal dupa ce s-a plimbat cu ATV-ul prin sat! Minorul a fost sancționat de polițiști dupa ce a fost oprit pe drumul județean 101B. Oamenii legii au constatat ca minorul nu avea dreptul de a conduce, iar vehiculul nu era inmatriculat. „La…

- La data de 15 noiembrie 2023, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 51 de ani, din localitatea Cenade, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitații Cenade, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- O șoferița de 72 de ani din Cluj a devenit vedeta pe TikTok, dupa ce a povestit cum s-a ambiționat sa-și ia permisul de conducere la 68 de ani. Femeia, scrie TurdaNews.ro, a fost prinsa cu motocicleta in trafic acum cațiva ani și, pentru ca nu avea drept de conducere, polițiștii i-au facut dosar penal.…

- Polițiștii rutieri din Pantelimon, județul Ilfov, au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa, in urma accidentului lui George Becali, pe Centura Capitalei. George Becali se afla la volanul mașinii sale, duminica, pe DNCB la Km 13+500, in zona localitații…

- Clujeanca Vladuța Lupau este una dintre cele mai indragite interprete de muzica populara din Romania. Vedeta se lauda ca ia cel puțin 10.000 de euro ca sa cante toata noaptea, la o nunta, și totuși, Vladuța Lupau s-ar fi bucurat de cateva mii de lei, oferite de stat artiștilor afectați de pandemia Covid-19.…

- Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a dezvaluit ca un jucator al echipei din Sf. Gheorghe a fost prins beat la volan, la ora 3 noaptea. „Deja am prins un jucator care la ora 3 noaptea se plimba in Sfantul Gheorghe și nu era foarte treaz, dar din cauza GDPR nu pot sa spun mai multe. Daca unul a fost,…