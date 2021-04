Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Rona Hartner (48 de ani) urmareste cu atentie protestele romanilor de la Bucuresti sau din alte colturi ale tarii. Stabilita in Franta, pe Coasta de Azur, Rona a anuntat, in exclusivitate pentru Playtech.ro, ca si ea s-a implicat in protestele organizate de obicei la finele saptamanii, in orasul…

- Vladuța Lupau și Adi Rus traiesc cea mai frumoasa poveste de dragoste, iar vacanțele și surprizele romantice sunt la ordinea zile. Artista a postat pe rețelele de socializare cateva imagini de colecție alaturi de soțul ei, direct de pe plajele exotice.

- Vladuța Lupau a primit critici dure din partea unor prieteni virtuali, dupa ce a postat mai multe imagini de senzație din vacanța sa din Tulum. Ei bine vedeta nu a trecut peste gurile rele, așa ca i-a pus la punct imediat.

- Emil Sandoi (55 de ani), antrenorul Chindiei Targoviște, a comentat victoria reușita de dambovițeni cu CS Universitatea Craiova, scor 1-0. Sandoi a bifa a doua victorie din acest sezon in fața Craiovei. Dambovițenii caștigasera și meciul tur, 1-0 pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul Chindiei a vorbit despre…

- Dupa ce Nicușor Dan a anunțat ca CSM București trebuie sa aiba surse proprii de finanțare, echipa care a caștigat, in premiera pentru Romania, cel mai dorit trofeu la nivel de club, Liga Campionilor, mai multe vedete au decis sa plece de la gruparea bucureșteana. Dragana Cvijic, pivot, a fost…

- Bianca Dragușanu este mai indragostita ca niciodata, iar asta o dovedesc postarile de pe rețelele de socializare, in care ii declara lui Gabi Badalau iubirea. Frumoasa vedeta nu a facut excepție nici de aceasta data, iar fanii au fost martori.

- Pentru Bianca Dragușanu anul 2020 nu a fost nici pe departe unul dintre cei ami buni, dar iata ca acum și-a gasit fericirea, dupa ce a trecut prin numeroase desparțiri! Vedeta a facut astazi o declarație de dragoste in mod public! Cine e ”norocosul”!

- Alpinistul Alex Gavan, alaturi de italianca Tamara Lunger, se pregatește sa urce pe varful K2, fara oxigen suplimentar. K2, considerat cel mai greu varf din lume, se afla la 8.611 metri. Cei doi alpiniști...