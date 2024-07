Stiri pe aceeasi tema

- Monica Tatoiu are de 68 de ani și este una dintre cele mai apreciate femei de afaceri din Romania. A condus o celebra companie de cosmetice din Romania din 1996 pana in 2008. Este doctor in matematica la Universitatea din Iași, doctorat obținut in 1990. Despre viața ei personala a vorbit intotdeauna…

- Elena Ionescu, in varsta de 36 de ani, este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Deși a fost mereu cu zambetul pe buze și plina de energie in fata publicului, putini sunt cei care știu cu ce afectiune s-a confruntat vedeta in urma cu ceva timp.Elena Ionescu și-a deschis sufletul și a vorbit…

- Mii de oameni au participat la festivitatea de absolvire a Facultații de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), care a avut loc la BT Arena din Cluj-Napoca. Evenimentul a fost marcat de un spectacol impresionant de muzica și lumini, la care au luat…

- David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, se pregatește sa susțina Bacalaureatul și are mari emoții pentru noua etapa din viața lui. Tanarul va studia la o facultate in Olanda, iar parinții au facut mari eforturi de a gasi cazare.David, fiul lui Adrian Enache și al Iulianei Marciuc, a absolvit…

- Patronul FCSB, cunoscut pentru generozitatea sa, a raspuns imediat apelului disperat și a facut tot posibilul pentru a-i oferi copilului o șansa la viața.Gigi Becali l-a ajutat pe copil sa se vindeceDe-a lungul anilor, Gigi Becali a fost recunoscut nu doar pentru activitațile sale din fotbal , ci și…

- Primul Paște la azil pentru Irinel Columbeanu Irinel Columbeanu , care traiește acum o viața mult mai modesta decat cea din trecut, cand era cunoscut pentru extravaganța și lux, a vorbit deschis despre starea sa actuala. Despre Paște, el a spus ca nu i-a lipsit nimic de pe masa și ca a avut parte de…

- Loredana Groza e una dintre cele mai apreciate artiste din Romania și are o cariera de 40 de ani in industria muzicala. Recent, cantareața a primit premiul ”The Best Artist” și a avut o prezența de-a dreptul surprinzatoare la gala unde artistei i-a fost inmanat trofelul. Am stat și noi de vorba cu ea…

- Adrian Popa are mare grija sa o rasfețe pe soția lui, Madalina, dupa naștere. Iata cum arata viața celor doi indragostiți, dupa ce au devenit parinți de fetița. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze de senzație!…