- Aurel Padureanu și Cornelia Catanga șunt copleșiți de durere dupa ce au pierdut un prieten apropiat. Artista vorbit despre nefericitul eveniment și a dezvaluit ca este foarte afectata de ceea ce s-a intamplat, pentru ca persoana decedata ii era precum un frate.

- Este doliu la Casa Regala Britanica! Veste trista pentru prințul Harry și membrii familiei regale din Marea Britanie! Printul Harry este sfașiat de durere, dupa ce o persona draga lui s-a stins din viața!

- Este zi de doliu pentru Simona Halep! Celebra tenismena a pierdut una dintre cele mai dragi persoane! Potrivit primelor informații, cel cunoscut drept omul de sprijin al blondinei, a fost rapus de COVID-19! Despre cine este vorba?

- Valentin Sanfira și Codruța Filip trec prin clipe grele. La scurta vreme dupa ce au fost numai un zambet la nunta lor, eveniment pe care l-au așteptat cu nerabdare, chipurile celor doi artiști sunt acum intristate de o veste crunta: o persoana draga lor s-a stins din viața. Iata despre cine este vorba…

- Zi neagra pentru Viviana Sposub! Frumoasa vedeta este in doliu, dupa ce o persoana draga din viața ei s-a stins din viața. Iubita lui George Burcea este in stare de șoc de cand a aflat vestea cumplita!

- Lacrimi și suspine pentru familia Gabrielei Firea! Fostul primar al Capitalei este in doliu, dupa ce a pierdut una dintre cele mai dragi persoane pentru ea! Despre cine este vorba? Este ingenuncheata de durere!

- Doliu, in lumea scriitorilor bistrițeni: Criticul și istoricul Andrei Moldovan s-a stins din viața, in aceasta dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Bistrita. Criticul și istoricul literar Andrei Moldovan a murit la doar 71 de ani, in urma unei grele suferinte – au anunțat apropiații scriitorului.…

- Deputatul PSD Simona Bucura Oprescu a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Anunțul a fost facut pe Facebook.„Dragii mei, Ma alatur miilor de romani confirmați pozitiv de #Covid19.Starea mea de sanatate este stabila in acest moment și sunt internata in spitalul de la Mioveni unde am mare…