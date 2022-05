Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau, care a anunțat ca e insarcinata in luna martie, va deveni mama unui baiețel. Este in luna a cincea și e extrem de fericita. Pana sa ajunga aici, cantareața de muzica populara a trecut prin momente dureroase, a pierdut doua sarcini in primele saptamani de evoluție. Invitata in podcastul…

- "Cati ani ai"? - este o intrebare simpla cu un raspuns clar pentru intreaga lume, dar nu si pentru cei din Coreea de Sud, unde raspunsul la aceasta intrebare nu este deloc simplu pentru ei.Traditia „varstei coreene” spune ca un copil are deja un an in momentul nasterii, iar de Anul Nou "imbatraneste"…

- Este motiv de sarbatoare in familia Georgianei Lobonț! Indragita cantareața iși serbeaza astazi ziua de naștere, astfel ca de la primele ore ale dimineții, familia și prietenii i-au facut o surpriza de proporții. Iata cum sarbatorește, dar și ce varsta a implinit artista!

- Vladuța Lupau și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca acum este insarcinata și va avea un baiețel. Interpreta de muzica populara a anunțat ca in urma cu aproximativ un an ea a suferit o operație de endometrioza. Este și mai mare fericirea acum in familia artistei, de cand ea poarta in pantece bebelușul…

- Vladuța Lupau este insarcinata pentru prima data și a impartașit marea veste cu toata lumea in urma cu puțin timp. Interpreta de muzica populara a postat primele imagini cu burtica de gravida și a transmis un mesaj emoționant.Astazi, 25 martie, de Buna Vestire, Vladuța Lupau a anunțat ca este insarcinata.…

- Prima ediție a matinalului „Dimineața cu noi” a debutat in forța, Busucu, George Tanase, Viviana Sposub și Patrizia Paglieri au facut atmosfera de zile mari in platoul noii emisiuni de la Kanal D! Au ras cu pofta, au dansat, și-au primit invitații cu buna-dispoziție și nu au ratat bucatele delicioase…

- Zi de sarbatoare pentru Carmen Șerban! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece alaturi de prietenii ei la un restaurant din Capitala, asta dupa ce și-a anulat zborul spre Ierusalim.