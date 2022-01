Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Jair Bolsonaro a devenit subiectul unor glume virale pe retelele de socializare dupa ce a fost internat in spital cu o ocluzie intestinala declansata de ingerarea unor creveti. Crustaceea a devenit un simbol plin de umor pentru stanga braziliana pentru a-l ataca pe presedintele numit Trump…

- In acest an, inspectorii Direcției Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au verificat mai mult mediul online, zona unde se obțin caștiguri considerabile. Au fost vizați cei care desfașoara activitați online precum monetizarea publicarii de conținut pe YouTube, TikTok, Instagram sau Facebook sau care vand…

- Jandarmii au defilat ca niște amatori, la Cluj, fara sa fie sincronizați, iar imaginile filmate din public au devenit virale pe rețelele de socializare. Un pluton de jandarmi a defilat cam in batjocura, la ceremonia de Ziua Naționala , de la Cluj, fara sa fie sincronizați, iar acest lucru a fost vizibil…

- Mii sau chiar zeci de mii de oameni il considera pe Luis Stan fenomenul Tik Tok-ului, iar el iși spune ”Boala copiilor”. I-a cucerit pe internauți cu replicile sale de neuitat, cu dansurile pe care le face pe rețelele de socializare, dar și cu relația pe care o are cu soția lui, Georgeta. Iata ce revenire…

- Activitatea de pe rețelele sociale nu este doar distractiva, putand crea neințelegeri de comunicare. Astfel, 3% dintre persoanele care folosesc rețelele sociale au avut probleme la serviciu din cauza...

- Un medic din Galați le cere juriștilor Colegiului Medicilor sa intervina in cazul in care specialiștii din sanatate sunt calomniați pe rețelele de socializare. Medicul galațean Paul Ichim s-a declarat revoltat de un mesaj transmis pe rețelele de socializare in care cadrele medicale sunt acuzate…

- Primarul General, Ion Ceban, a convocat pentru ziua astazi, 18 octombrie 2021, ora 08:30, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi figureaza mai multe subiecte printre care și raportul cu privire la masurile intreprinse in vederea prevenirii infecției Covid-19 in randul populației…