COVID-19: Cate persoane sunt internate in unitatile spitalicesti din judetul Constanta

Potrivit datelor de astazi, sunt internate 528 de persoane in acest moment in unitatile spitalicesti din judetul ConstantaConform raportarii furnizate astazi de Prefectura Constanta, se afla in carantina la domiciliu 763 de persoane,… [citeste mai departe]