Stiri pe aceeasi tema

- Vladuța Lupau obișnuia sa posteze frecvent pe rețelele de socializare, dar de o vreme a lasat-o mai moale. Ultima ei postare a avut loc pe 30 august 2021, cand a publicat o poza alaturi de Andra, de la nunta cu 1.700 de invitați din Maramureș.”Am revenit pe InstaStory și vreau sa mulțumesc celor care…

- Mihaela Radulescu este una dintre cele mai populare și bine cotate vedete din Romania. La 51 de ani, aceasta arata bestial! Au ajutat-o foarte mult genele dar și bisturiul chirurgului estetician. Vedeta de televiziune a vorbit despre intoarcerea la Pro TV, despre planurile pe care le are si interventiile…

- Ilinca Vandici a implinit 35 de ani, dar spune ca a avut deja nevoie de intervenții chirurgicale. Prezentatoarea de la Kanal D a nascut, acum 4 ani, și a recurs la un implant mamar, care a costat circa 5.500 de euro, potrivit click.ro. De asemenea, prezentatoarea și-a facut și un implant de sprancene,…

- Ilinca Vandici a implinit in aceasta vara, pe 17 iunie, varsta de 35 de ani, si se poate lauda cu o silueta perfecta. Prezentatoarea de la Kanal D imbina foarte bine rolurile de mama și de soție cu cariera și iși face mereu timp si pentru a se ingriji. Vedeta are un stil de viata sanatos, este atenta…

- De cand a divorțat, Anca Țurcașiu e intr-o continua transformare. Artista in varsta de 51 de ani a fost acuzata de fani ca a exagerat cu intervențiile și operațiile estetice, insa acum le da tuturor peste nas. A spus ce schimbari de ordin fizic a facut in ultima perioada. „Am impresia ca, la noi, au…

- „El avea un grup langa Washington. In ’88, dupa ce a murit Vlad Georgescu (n.r. – fost director al postului Europa Libera), Pacepa l-a chemat pe Nestor Rateș. I-a spus sa nu mearga la Munchen ca Ceaușescu o sa-l omoare. Nestor nu l-a ascultat”, relateaza jurnalistul despre controversatul spion condamnat…

- Andreea Balan a implinit astazi 37 de ani și iși sarbatorește ziua de naștere in Grecia, alaturi de iubitul ei. Cu aceasta ocazie, Tiberiu Argint a publicat o imagine inedita cu ei doi, insoțita de un mesaj scurt, dar plin de iubire. Dupa ce au sarbatorit un an de relație cu o vacanța in Dubai, Andreea…