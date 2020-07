Stiri pe aceeasi tema

- DOLIU… O veste cutremuratoare a ajuns astazi la Huși! Unul dintre foștii absolvenți ai Seminarului Teologic din Huși (profilul umanist), Ionuț Virna, s-a stins din viața. Familia, foștii sai colegi, profesorii și toți cei care l-au cunoscut sunt de-a dreptul inmarmuriți, intrucat, chiar daca era cunoscut…

- Scandalul a pornit de la accesul la o casa. Victima, Marius Martin, și fratele lui și-au facut case in aceeași curte. Casa fratelui sau a fost vanduta și acum scandalurile se țin lanț intre el și noii proprietari. Totul a culminat dupa construirea unui gard, iar tanarul și parinții lui au fost batuți…

- O familie intreaga din Gherla a ajuns la spital cu coronavirus, iar toata gospodaria risca sa se destrame, pentru ca nu avea cine sa dea de mancare animalelor. Serviciul Voluntar Pentru Situații de Urgența (CVSU) Gherla a intervenit și a gasit pe cineva care sa se ocupe de totul, scrie Gherla Info.Petru…

- Marele tenor Andrea Bocelli este una din vedetele lumii care a trecut prin Codid -19, el și intreaga lui familie. Din fericire, dupa emoții, spaime, carantina din martie la reședința din Italia, totul s-a terminat cu bine, mai puțin concertele anulate toate. Bocelii nu este la varsta critica pentru…

- Patru persoane, membri ai aceleiasi familii dintr-o localitate din judetul Giurgiu, au fost transportate cu o autospeciala de transport persoane si victime multiple din cadrul ISU Giurgiu la Spitalul Victor Babes din Bucuresti dupa ce au fost confirmate pozitiv cu COVID 19, au informat, marti, reprezentantii…

- Mai mulți copii au fost declarați pozitiv in Argeș de la inceputul pandemiei și pana acum. Este vorba despre cateva zeci, internați la Secția Boli Infecțioase a SJU Argeș. Tot acolo se afla in tratament intreaga familie a unui cadru medical. Adica mama, tata și cei doi copii. In hotararea CJSU din data…

- Olesia Suspitsina, in varsta de 31 de ani, a iesit sa faca o drumetie in parcul national Duden din Anatyla, pentru a marca ridicarea restrictiilor impuse de autoritati pentru pandemia de Covid-19. La un moment-dat, tanara a trecut dincolo de o bara de protectie pentru a se urca pe o stanca, cu intentia…

- Un batran de 81 de ani, din Barlad, beneficiar in Caminul de Batrani Tutova a murit de COVID-19, la patru zile dupa ce a fost diagnosticat. Barbatul este a doua victima a coronavirusului din centrul in care pana acum au fost inregistrate 24 de cazuri. Diagnosticat pe 27 aprilie cu COVID-19, la doua…